Сухум, , 10:13 — REGNUM Рауль Хаджимба, подав в отставку с поста президента Абхазии, сделал мудрый шаг, и это является важным событием для страны. Данное заявление распространила партия «Народный фронт Абхазии» (НАФ), 13 января сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

"У Хаджимбы хватило чести и политической грамотности пойти на этот шаг», — говорится в заявлении о решении главы республики покинуть свой пост.

Данный поступок, по мнению членов НАФ, означает, что Абхазия встает на путь правого государства, а отставка Хаджимбы знаменует «новую политическую эру».

Как передавало ИА REGNUM, в правительственном квартале Сухума 9 января начались массовые беспорядки, на которых от главы республики требовали покинуть свой пост. После этого верховный суд Абхазии признал недействительными президентские выборы 2019 года, на которых победил Хаджимба, а ЦИК страны назначил дату повторных выборов на март 2020 года. 12 января президент Абхазии решил уйти со своего поста.

Напомним, в декабре 2019 года на съезде НАФ деятельность властей была названа «провальной».

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