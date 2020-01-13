Сеул, , 10:03 — REGNUM Сеул призывает Пхеньян воздержаться от оскорбительных комментариев в адрес Сеула, заявил 13 января официальный представитель министерства объединения Южной Кореи Ли Сан Мин.

«Проявляя взаимное уважение, Юг и Север должны воздерживаться от оскорблений ради развития межкорейских отношений и установления мира на полуостров», — сказал он на брифинге.

Ранее советник МИД Северной Кореи Ким Ге Гвана в интервью ЦТАК сравнил Южную Корею с «дураком, бредущим не разбирая дороги».

Также он высмеял попытку Сеула передать Пхеньяну уже полученное властями КНДР письмо от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с поздравлениями северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с днем рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Дональд Трамп официально поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с днём рождения. Письмо с поздравлениями от главы Белого дома было передано северокорейской стороне администрацией президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Читайте также: Южная Корея передала Ким Чен Ыну поздравительное послание от Трампа