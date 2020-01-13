Исламабад, , 10:07 — REGNUM Специальный помощник премьер-министра Пакистана Моид Юсуф заявил, что внешняя политика страны направлена на недопущение войн, об этом 13 января сообщает Geo TV.

Заявление было сделано во время заседания экспертной группы в пакистанском Лахоре, посвященного политике национальной безопасности.

«В настоящее время действия Пакистана в регионе направлены на то, чтобы убедить конкурирующих между собой игроков в необходимости деэскалации напряженности», — отметил Юсуф.

Эксперт подчеркнул, что именно этой миссии и посвящено турне министра иностранных дел страны шаха Мехмуда Куреши в такие страны, как Иран, США и Саудовскую Аравию.

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