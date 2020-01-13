Манила, , 09:56 — REGNUM Посольство Индонезии в Маниле (Филиппины) объявило о готовности эвакуировать индонезийских жителей в связи с извержением вулкана Тааль, сообщает Sindonews.

В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что вулкан Тааль находится примерно в 82 км от Манилы. Вблизи вулкана в провинции Кавите проживают 170 граждан Индонезии, большинство из которых — студенты.

«Сотрудники посольства Индонезии в Маниле находятся в провинции Кавите, чтобы следить за ситуацией, координировать свои действия с местными властями и оказывать помощь гражданам Индонезии. При необходимости граждане Индонезии будут эвакуированы в Манилу», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Посольство Индонезии в Маниле также обратилось с призывом к гражданам Индонезии, проживающим в Кавите или поблизости, быть бдительными и следовать указаниям местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуацию трёх населённых пунктов начали власти Филиппин 12 января из-за извержения вулкана Тааль.

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