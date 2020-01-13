Киев, , 10:03 — REGNUM Министерство молодёжи и спорта Украины выделило 9 млн гривен или более $375 тыс. на осуществление проектов по «национально-патриотическому воспитанию», сообщило 12 января издание Strana.ua.

Государственную поддержку получил ряд радикальных националистических организаций, которые будут заниматься «формированием ценностных ориентиров и утверждения национально-патриотического сознания детей и молодежи».

Из 37 проектов, запланированных на 2020 год, большая часть касается прославления прогитлеровской организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), её главарей — Степана Бандеры и Романа Шухевича, а также гетмана Ивана Мазепы и организатора еврейских погромов Симона Петлюры. Большинство проектов будет реализована на Западной Украине.

Одним из самых дорогих мероприятий, получившим господдержку, станет фестиваль «Бандерштадт».

"Помнить свою историю и достойно создавать новую — важный лейтмотив «Бандерштата». Ежегодно мероприятие посещают ветераны УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), происходят показательные реконструкции повстанческих и освободительных битв», — сказано на сайте фестиваля.

Новая власть Украины поддержала проведение детских лагерей, целью которых является «пропаганда идей украинского национализма и изучение истории национально-освободительных соревнований украинцев», а также игры для молодёжи, которые «воссоздают партизанскую борьбу на месте самой большой битвы УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против НКВД».

Отметим, что подобный конкурс состоялся на Украине третий раз. Заявки на участие начали принимать ещё при предыдущей власти, а завершился он уже при новой — в декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе Конотопе, расположенном недалеко от границы с Россией, хотят установить памятник Степану Бандере, который будет «смотреть на Кремль».

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