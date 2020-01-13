Татарск, Новосибирская область, , 09:53 — REGNUM Новосибирский областной суд признал законность приговора экс-главе Татарского района Валерию Н., пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

Издание отмечает, что жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

Напомним, Валерия Н. в октябре 2019 года приговорили к двум годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий, повлекшего нарушение прав детей-сирот.

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Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Татарского районана 2013 год были утверждены средства на обеспечение жильём детей-сирот и на строительство служебного жилья. Между администрацией района и ОАО Корпорация «СтройСиб» были заключены пять муниципальных контрактов на строительство 37 квартир в двух домах. Три контракта зарегистрированы не были. Несмотря на это глава района лично подписал реестры платежных поручений на 35 млн рублей. Дома не были построены, а «СтройСиб» в 2015 году признана банкротом.