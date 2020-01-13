Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Зарубежные партнёры должны разорвать соглашения с Кубой в рамках её зарубежных медицинских программ. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео, его призыв опубликован в Twitter.

Американская сторона полагает, что кубинские врачи работают с нарушениями. Помпео указал, что Куба не ответила на письмо спецдокладчиков ООН по вопросам рабства и торговли людьми, которые выразили крайнее беспокойство из-за угроз, низких зарплат и плохих условий труда медиков в рамках зарубежных программ.

Соглашения с Кубой облегчают нарушения прав человека, которые происходят в рамках медицинских программ. Принимающие страны должны прекратить их, подчеркнул глава Госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США заявили, что кубинские врачи в рамках зарубежных программ многие часы трудятся без отдыха, при этом они находятся в небезопасных условиях и ограничены в передвижении. В связи с этим США ввели визовые ограничения против кубинских медицинских чиновников.

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