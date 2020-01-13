Сухум, , 09:49 — REGNUM Один из организаторов протестных акций в Сухуме Ахра Авидзба публично обратился к подавшему в отставку президенту Абхазии Раулю Хаджимбе. Об этом 13 января сообщает агентство Апсадгьыл-инфо.

По данным журналистов, Авидзба выступил перед собравшимися перед зданием администрации президента республики. Активист сказал слова благодарности к Хаджимбе.

«Огромное спасибо за то, что вы в очередной раз всему миру показали, что абхазский народ — терпеливый народ, что абхазский народ не идет на поводу эмоций, — сказал лидер протестов. — Не пролив ни капли крови, он добился того, чтобы его услышали. Как бы ни было, Рауль Джумкович, у нас к вам нет никаких обид».

При этом Авидзба отметил, что к Хаджимбе также имеются и претензии.

«Единственное, есть то, что вы нас не слышали, вы нас не видели, то, что вы являлись 15 лет тем человеком, из-за кого мы разделялись», — сказал активист.

Он также положительно отметил роль российской стороны, которая приняла участие в переговорах, а также поблагодарил всех собравшихся за то, что они стали «кулаком, ударившим по столу».

Как передавало ИА REGNUM, 9 января в Абхазии начался политический кризис. Протестующие, требуя отставки главы республики, захватили администрацию президента. 12 января Хаджимба подал в отставку, а протестующие передали захваченное здание службе госхраны. 13 января заявление об отставке должен рассмотреть парламент Абхазии.

Стоит также отметить, что Хаджимба занимает высокие руководящие посты в Абхазии с 2002 года. До того, как стать президентом, он был на посту министра обороны, премьер-министра и 2-го вице-президента.

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