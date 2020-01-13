Циндао, Китай, , 09:47 — REGNUM Первый китайский эскадренный миноносец Тип 055 с управляемым ракетным оружием был принят на вооружение Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) в порту Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

Новейший корабль, получивший название «Наньчан», имеет водоизмещение 100 тыс. тонн. Впервые официально он был представлен во время морского военного парада по случаю празднования 70-летия НОАК 23 апреля 2019 года. Строительство его началось 28 июня 2017 года. Миноносец оснащен новейшим противовоздушным, противоракетных, противокорабельным и противоподводным вооружением.

Отмечается также, что «Наньчан» является первым миноносцем четвертого поколения в Китае, что знаменует новый этап в развитии военно-морских вооружений Поднебесной. Миноносцы типа 055 являются крупнейшими в мире после американских «Зумвальтов». Церемония закладки первого корабля состоялась 27 декабря 2014 года.

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