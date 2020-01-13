Париж, , 09:37 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обрисовала основные цели партии на муниципальных выборах 2020 года, передает BFM TV.

«Я провозглашаю это громко и ясно: наше желание — достичь власти. Чередование — жизненная необходимость для нашей страны», — заявила Марин Ле Пен.

Бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заверила, что избирательная гонка, которая начинается в марте 2020 года с муниципальных выборов, и которая продолжится в 2021 году с выборами на уровне департаментов и регионов, должна быть направлена на то, чтобы ее партия стала главной в стране.

По её словам, партия хотела бы провести «великую политику восстановления баланса территорий, «деметрополизацию»», в частности, с целью «подтолкнуть общество к оседанию на всей территории страны».

Марин Ле Пен также затронула темы миграции и безопасности.

«Сегодня, в 2020 году, что мы видим на окраинах наших городов? Лагеря беженцев, палатки, настоящие фавелы. Эти кошмарные изображения свидетельствуют о большом городском беспорядке», — заявила глава французской партии.

Кроме того, Марин Ле Пен подвергла резкой критике пенсионную реформу, на следующий день после того, как премьер-министр страны Эдуард Филипп объявил о намерении отозвать из законопроекта пункт о повышении возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

«Манипуляции вокруг пенсионного возраста кажутся мне очень показательными. Это был грубый элемент переговоров и дымовая завеса, которой нужно было пожертвовать с самого начала», — отметила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, минимальный возраст выхода на пенсию во Франции останется на уровне 62 лет, но для получения полной пенсии предполагалось, что сотруднику нужно будет проработать до 64 лет.

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