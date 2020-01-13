Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM Депутат заксобрания Свердловской области Андрей Жуковский сдаст мандат. Об этом сообщает «Новый день».

По информации издания, член «Справедливой России» уже не может разрываться между Екатеринбургом и Омском. Парламентарий избран по партийному списку, поэтому замену ему подберут прямо в СР.

В декабре 2019 года Жуковского рекомендовали на пост главы омского реготделения партии, а в июле 2018 года политик возглавил совет директоров АО «Омскэлектро».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года бывший глава свердловского отделения СР Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области. В сентябре 2018 года Бурков победил на выборах губернатора региона.

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