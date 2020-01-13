Анкара, , 09:36 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Майком Помпео, об этом 13 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности ситуацию на Ближнем Востоке, а также урегулирование конфликта в Сирии.

Телефонный разговор состоялся после того, как Россия и Турция смогли добиться режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб — одного из последних оплотов террористов в стране.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военных Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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