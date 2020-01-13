Сухум, , 09:33 — REGNUM Заместитель секретаря РФ Рашид Нургалиев и помощник президента РФ Владислав Сурков сыграли особую роль в преодолении политического кризиса, сложившегося в Абхазии. Такое заявление 12 января сделал перед журналистами лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания.

Как сообщил лидер оппозиции, кризис удалось преодолеть, и теперь у Абхазии есть возможность для дальнейшего развития. Бжания подчеркнул, что Нургалиев с Сурковым показали, что являются опытными людьми, а также проявили уважение к суверенитету Абхазии.

«Удалось весь национальный накал направить в правильное русло», — приводит слова лидера оппозиции ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, о визите Нургалиева в Абхазию и встрече с президентом республики Раулем Хаджимбой стало известно 10 января, на следующий день после начала массовых беспорядков в центре Сухума. 12 января Хаджимба подал в отставку.

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