Сеул, , 09:22 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Мадагаскара, страдающим от нехватки продовольствия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Мадагаскаре.

По их словам, власти страны выделили на гуманитарную помощь $500 тыс. Известно, что помощь будет оказана через Всемирную продовольственную программу (ВПП ООН).

«На протяжении нескольких лет юг Мадагаскара страдает от сильной засухи, вызванной изменением климата, — отметили в посольстве. — Данные средства в первую очередь будут направлены на оказание помощи детям».

По данным посольства, около 900 тыс. жителей Мадагаскара, проживающих на юге страны, испытывают нехватку продовольствия. Кроме того, 180 тыс. детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания.

Отметим, что посольство Южной Кореи в Мадагаскаре было открыто в июле 2016 года.