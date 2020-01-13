Москва, , 09:01 — REGNUM Комитет Госдумы по конституционному строительству рекомендовал нижней палате парламента отклонит законопроект о блокировке переписки по электронной почте, сообщает «Коммерсантъ».

Парламентарии опасаются, что нормы не будут выполняться из-за широких возможностей трактовки предлагаемых новелл.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о блокировке пользователей тех e-mail сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму члены Совфеда Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин в октябре 2019 года.

Законопроект обязывает операторов почтовых сервисов по требованию Роскомнадзора в течение суток блокировать возможность пользователя передавать электронные сообщения, если он распространяет запрещенную в России информацию (штраф для владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты за отказ — до 1 млн рублей).

Глава комитета Госдумы по информполитике тогда Леонид Левин («Справедливая Россия») отмечал, что «обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституций права граждан на тайну личной переписки».

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