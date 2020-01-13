Эр-Рияд, , 09:08 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что конфликт с участием Ирана вредит стабильности всего мира, об этом 13 января сообщает Al Jazeera.

Заявление было сделано по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, прошедшей в Эр-Рияде.

Глава японского правительства находится с визитом на Ближнем Востоке. Ранее Абэ анонсировал отправку в регион военно-морского флота страны для защиты коммерческих рейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке, что стало ответом на убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

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