Умань, Украина, , 09:04 — REGNUM Конфликт с участием хасидов в Умани не имел ни этнической, ни религиозной основы, заявили местные власти. Об этом сообщила 12 января пресс-служба Объединённой еврейской общины Украины.

«10 января произошёл инцидент между работниками охранной фирмы и хасидами, устанавливаются обстоятельства конфликта. Участники конфликта тяжких телесных повреждений не имеют. Конфликт произошел на бытовой почве», — сказано в сообщении.

Власти Умани также опровергли информацию о том, что нападавшие использовали палки и холодное оружие.

12 января хасиды встретились с представителями городского совета Умани и договорились об усилении охраны возле могилы цадика Нахмана.

Напомним, в Умани похоронен основатель брацлавской ветви хасидизма Нахман. Ежегодно его могилу посещают десятки тысяч представителей данного религиозного течения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил об избиении группы евреев жителями Умани, которые якобы использовали ножи и палки.

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