Эр-Рияд, , 08:56 — REGNUM Саудовская Аравия держит «двери открытыми» для диалога с Ираном, однако Тегерану необходимо признать опасность своих действий для стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью The Asahi Shimbun министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан аль Сауд.

«Диалог с Ираном будет контрпродуктивным до тех пор, пока он даже не пытается признать, что его действия — это фактор дестабилизации региона», — сказал он.

Министр также опроверг мнение о том, что обстановка в регионе обострилась после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. Напряженность на Ближнем Востоке, добавил он, нарастала «еще раньше в результате нападения на американское посольство в Багдаде».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате военной атаки США на аэропорт Багдада в ночь на 3 января был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани.

В ответ Иран 8 января произвел серию ракетных ударов по военным базам и диппредставительству Соединенных Штатов. В этот же день по ошибке иранских военных был сбит пассажирский самолет украинских авиалиний.

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