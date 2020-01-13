Париж, , 08:36 — REGNUM Во Франции прокомментировали задержание в Тегеране посла Великобритании Роберта Макэйра, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

После ареста в Иране британского посла министерство иностранных дел Франции выразило полную солидарность с Великобританией.

«Мы ожидаем, что иранские власти выполнят свои обязательства по международному праву», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали в Тегеране. Спустя несколько часов дипломата освободили. В своем заявлении посол отметил, что не собирался и не участвовал ни в какой демонстрации. По словам дипломата, он решил сходить на поминальную службу в связи с гибелью украинского пассажирского самолета, чтобы отдать дань памяти погибшим.

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