Киев, 13 января 2020, 08:35 — REGNUM Россия и Украина не ведут переговоры, касающиеся прямых закупок газа Украиной, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 12 января в комментарии «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Он рассказал, что теоретически «Нафтогаз» мог бы иметь дочернюю компанию, закупающую российский газ напрямую, но ни контрактов, ни планов их заключать на данный момент нет.
Напомним, Россия и Украина подписали «газовый» контракт, который будет действовать пять лет с возможностью продления на десять лет.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Витренко анонсировал подачу «Нафтогазом» новых исков против России касательно имущества, потерянного украинской компанией после воссоединения Крыма с Россией.
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