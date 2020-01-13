Сухум, , 08:27 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил перед согражданами. Видеообращение 12 января было опубликовано на сайте президента.

«Уважаемые соотечественники, в эти дни ситуация в Абхазии была очень сложной, — сказал абхазский лидер. — Я высказывал по этому поводу свое мнение и говорю открыто, что делал все возможное для избежания противостояния народа».

Он отметил, что выбор иного пути, кроме протекающего в законном русле, будет губительным для страны. Хаджимба подчеркнул, что он уважает разные мнения, в том числе и представителей оппозиции, а также пожелал всем удачи и здоровья по случаю приближения Старого Нового года.

Об отставке в обращении не было сказано.

Как передавало ИА REGNUM, о том, что Хаджимба подал в отставку стало известно 12 января. Это произошло после массовых волнений и беспорядков, начавшихся 9 января.

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