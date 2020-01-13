Киселёвск, Кемеровская область, , 08:18 — REGNUM Компания «ЭкоТек» прекратила вывоз мусора на юге Кузбасса — в Киселёвске, Прокопьевске, Мысках и Междуреченске. Об этом сообщил мэр Киселёвска Максим Шкарабейников.

«Без уведомительных писем, без объяснения причин данной ситуации, — написал Шкарабейников на своей странице в социальной сети Facebook. — На сегодня горожане в целом недовольны работой компании «ЭкоТек», город по большому счёту «загажен». Многие контейнеры переполнены, мусор разносит ветром по улицам, переполненные баки привлекают бездомных животных».

По словам главы Киселёвска, региональный оператор «нерегулярно и не в полном объеме вывозит контейнеры, мотивируя это тем, что у компании большие расходы, а существующего тарифа не хватает, чтобы их покрыть».

«Мы должны заставить нашего регоператора, взявшего на себя обязательства по вывозу мусора, качественно и в полном объёме выполнять свою работу», — подчеркнул мэр.

Максим Шкарабейников отметил, что город совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства готовит обращение в контролирующие инстанции для принятия мер.