Якутск, , 08:14 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которого сообщения и предложения жителей республики, которые поступают через официальные аккаунты в социальных сетях, будут являться официальными запросами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Таким образом утверждено положение о порядке работы с сообщениями граждан в соцсетях. После опубликования обращения, министерствам и ведомствам на первичное реагирование — предоставление официального ответа или информации, даётся восемь часов, а любой отказ со стороны исполнителей будет считаться грубым нарушением и неисполнением указа главы.

«Все сообщения граждан, поступающие через официальные аккаунты исполнительных органов госвласти, приравниваются к официальным обращениям», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс завёл Instagram, но это не официальная страница.