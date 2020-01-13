Париж, 13 января 2020, 08:10 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции заявили, что выборы на Тайване «прошли свободно и демократично», сообщает внешнеполитическое ведомство.
«Выборы продемонстрировали привязанность тайваньского народа к местной демократии, верховенству закона и правам человека», — говорится в заявлении французского министерства.
Франция поздравляет всех выборных должностных лиц на Тайване. Париж выступает за мир, диалог и сотрудничество между двумя сторонами Тайваньского пролива.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 января на Тайване подвели итоги парламентских выборов. Победу одержала правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия, которая получила 61 мандат из 113.
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