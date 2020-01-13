Новосибирск, , 07:53 — REGNUM В Новосибирске назначен новый начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. Им стал экс-руководитель Новосибирского военного института войск национальной гвардии генерал-майор Сергей Куценко, сообщают «Новосибирские новости».

Прежний начальник департамента Александр Ерохин был назначен заместителем начальника департамента, начальника управления по ЧС.

По официальным данным, Сергей Куценко окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, военную академия имени М. В. Фрунзе. Является участником боевых действий. Награждён медалью «За боевые заслуги», медалью «Суворова», наградным оружием — пистолетом Макарова.