Варшава, , 07:46 — REGNUM Польше стоило пригласить российского президента Владимира Путина на мероприятия в честь 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим, заявил польский экс-президент Лех Валенса в интервью Onet.

По его словам, польским властям необходимо также признать, что именно Красная армия освободила узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Любые попытки оспорить этот исторический факт со стороны властей Польши Валенса счел несерьезными.

«Это историческая правда, и никто не изменит ее», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, польская сторона не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия в честь 75-летней годовщины освобождения Освенцима. В ноябре 2019 года пресс-служба Кремля подтвердила, что российский лидер не планирует участвовать в этих мероприятиях.

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