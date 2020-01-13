Дамаск, , 06:54 — REGNUM Пригородный район Эль-Захра крупнейшего в Сирии города Алеппо продолжают обстреливать незаконные вооруженные формирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что Алеппо входит в зону деэскалации боевики не прекращают обстрелы правительственных войск и населенных пунктов. По сообщениям из Сирийской Арабской армии в конце прошлого года обстрелы каждый день наращивают интенсивность.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января зона деэскалации на севере Сирии в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, полностью не контролируется правительством Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб