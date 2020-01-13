Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва встретится с госсекретарем США Майком Помпео в Сан-Франциско для обсуждения отправки южнокорейских войск в Ормузский пролив, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что Вашингтон уже призвал Сеул присоединиться к международной коалиции и отправить свои войска на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Газета «Чосон ильбо» отмечает, что Южная Корея может расширить деятельность своего отряда «Чхонхе», который дислоцирован в Аденском заливе и предназначен для борьбы с сомалийскими пиратами. Такая мера может быть принята, чтобы не ухудшать отношения с Тегераном.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент США Дональд Трамп встретился со спецпредставителем Южной Кореи Чон Ый Ёном. В ходе переговоров американский лидер призвал Сеул направить войска в Ормузский пролив в рамках международной коалиции с Соединенными Штатами.

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