Тегеран, , 05:50 — REGNUM Сообщение президента США Дональда Трапа, написанное на фарси, «позорит персидский язык». Об этом написал в Twitter официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и террором иранской нации, не имеют права позорить древний персидский язык», — написал Мусави.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана также поинтересовался: может ли президент США высказываться о поддержке народа, героя которого он только что приказал убить.

Как передавало ИА REGNUM, 13 января Трамп обратился в своем сообщении в Twitter к протестующим Ирана на персидском.

Читайте ранее в этом сюжете: Не убивать протестующих Трамп велел Ирану на фарси