Тегеран, 13 января 2020, 05:50 — REGNUM Сообщение президента США Дональда Трапа, написанное на фарси, «позорит персидский язык». Об этом написал в Twitter официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Представитель внешнеполитического ведомства Ирана также поинтересовался: может ли президент США высказываться о поддержке народа, героя которого он только что приказал убить.
Как передавало ИА REGNUM, 13 января Трамп обратился в своем сообщении в Twitter к протестующим Ирана на персидском.
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