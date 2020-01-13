Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь перевел свое сообщение по поводу протестующих Ирана на персидский. Дублирующее сообщение на фарси появилось в Twitter спустя два часа после публикации оригинала на английском.

«Никакого ядерного оружия, и не убивайте своих протестующих», — еще раз заявил иранским властям Трамп, сообщив предварительно о том, что ему нет дела до того станут ли в Тегеране искать переговоров с Вашингтоном или нет.

Днем ранее, 11 января президент США уже обращался к «отважному и страдающему народу Ирана» на фарси. Трамп заявил, что поддерживает иранских протестующих, а их смелость его вдохновляет.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поддержал «страдающих» иранцев на персидском

Читайте ранее в этом сюжете: «Мне все равно» — Трамп высказался о возможных переговорах с Ираном