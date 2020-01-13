Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Правительство США объявит о результатах расследования стрельбы на базе американских ВМС «Пенсакола» во Флориде 13 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По его данным, генпрокурор США Уильям Барр и директор ФБР Дэвид Боудич сделают соответствующее заявление на пресс-конференции в Белом доме 13 января. Также будет объявлено о принятых мерах в отношении саудовских курсантов, проходящих обучение в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января источники телеканала CNN заявили, что более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, проходящих обучение в США, будут высланы с территории Соединенных Штатов. Отмечалось, что вышеупомянутые военнослужащие не являются подозреваемыми в содействии преступнику.

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