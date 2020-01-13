Киев, , 05:26 — REGNUM Украина должна прекратить экспортировать сырьевую сельхозпродукцию, и начать поставлять на европейские рынки готовую пищу. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.

Климкин предложил согражданам прекратить радоваться тому факту, что Украина находится на третьем месте по импорту сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза.

«Мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток, — сокрушается бывший глава МИД Украины.— Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой». По мнению Климкина, развитие производства на данных направлениях поможет Украине стать «поставщиком пищи, а не сырья».