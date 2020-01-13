Вашингтон, , 04:16 — REGNUM События на Ближнем Востоке стали предметом обсуждения на переговорах госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщил Помпео в Twitter.

«Сегодня состоялась хорошая дискуссия о событиях на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Турции Чавушоглу», — заявил госсекретарь США.

Ранее Помпео заявил о прошедшей беседе с министром иностранных дел Франции Жан-ИвомЛе Дрианом, в ходе которой стороны обсудили необходимость продолжения борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, а также вопросы «сотрудничества по противодействую злонамеренной деятельности Ирана».

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