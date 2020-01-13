Вашингтон, 13 января 2020, 04:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку с афганским радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до конца текущего года. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передаёт американский новостной сайт Axios.
По его словам, администрация работает над «хорошей сделкой» и, вероятно, что она будет заключена до конца этого года.
Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря представитель движения в Катаре Сухайль Шахин заявил, что сообщения о прекращении огня по договорённости с США не соответствуют действительности.
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