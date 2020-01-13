* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку с афганским радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до конца текущего года. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передаёт американский новостной сайт Axios.

«Афганские силы сейчас справляются лучше, и я думаю, что в какой-то момент в скором времени с соглашением или без соглашения мы сократим наше военное присутствие в Афганистане», — сказал советник.

По его словам, администрация работает над «хорошей сделкой» и, вероятно, что она будет заключена до конца этого года.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря представитель движения в Катаре Сухайль Шахин заявил, что сообщения о прекращении огня по договорённости с США не соответствуют действительности.

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