Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп индифферентно относится тому будет ли Иран вести переговоры с США. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

Президент США прокомментировал заявление своего советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена о том, что оказываемое на Тегеран давление заставит его включиться в переговорный процесс с Вашингтоном.

«На самом деле мне все равно, будут ли они вести переговоры, — отметил Трамп. — Это будет полностью зависеть от них». Президент США напомнил о своих требованиях к иранским властям: «Никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих».

Как сообщало ИА REGNUM, О'Брайен заявил, что Тегеран задушен санкциями снаружи и акциями протеста изнутри. Эти обстоятельства, по мнению советника президента США, неминуемо вынудят иранские власти вступить в диалог с Вашингтоном.

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