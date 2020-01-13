Эдмонтон, Канада, , 03:17 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал скорбящим по погибшим в результате крушения пассажирского самолета под Тегераном добавиться справедливости, сообщает агентство Reuters.

С таким заявлением канадский премьер выступил на акции в память о погибших в авиакатастрофе, которая проходила в Эдмонтоне.

«Эта трагедия не должна была случиться, и я хочу вас заверить, что окажу полную поддержку в это сложное время… вы даете нам цель добиваться справедливости и ответственности», — заявил Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тысячи канадцев вышли в Торонто на акцию в память жертв крушения украинского самолета в Иране. Участники акции создали мемориал из фотографий погибших.

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