Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео лгали, когда заявляли о якобы существующей для американцев угрозе со стороны иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом в эфире программы «Лицом к нации» телеканала CBSзаявил 12 января председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.

Сообщается, что Трамп и Помпео выдумали исходящую от Сулеймани угрозу, оправдания его убийства. Шифф напомнил, что атака беспилотников США по аэропорту Багдада было выполнена в ответ на якобы «неизбежные» угрозы американским военнослужащим в регионе. Однако позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что не видит конкретных доказательств возможных атак на дипмиссии Вашингтона, но подозревает, что такие доказательства в принципе могут быть.Позже Помпео заявлял о том, что администрация Трампа не располагала точной информацией о том, где и когда произойдет атака на посольства США.

«Они приувеличивают то, что показывает разведка, — заявил Шифф. — Когда мы говорим об оправдании действий, способных привести нас к войне с Ираном, это опасная вещь».

Напомним, в результате военной атаки США на аэропорт Багдада в ночь на 3 января был убит высокопоставленный иранский военный Касем Сулеймани. В ответ Иран 8 января произвел серию ракетных ударов по военным базам и диппредставительству США. В этот же день по ошибке военных Тегерана был сбит пассажирский самолет украинских авиалиний.