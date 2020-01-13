Пхеньян, , 02:59 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил соболезнования оманскому народу в связи с кончиной султана страны Кабуса бен Саида Аль Саида, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Восприняв прискорбную весть о кончине султана Кабуса бен Саида по болезни, выражаю глубокие соболезнования Вам и народу Султаната Оман от имени правительства и народа КНДР», — говорится в телеграмме лидера КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В стране был объявлен трехдневный траур в связи со смертью лидера. Ранее, 12 января свои соболезнования высказал американский президент Дональд Трамп.

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