Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Соединенные Штаты обратились к Северной Корее с предложением возобновить переговорный процесс и провести встречу в Стокгольме, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью порталу Axios.

«Мы обратились к Северной Корее и сообщили, что хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились в начале октября», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти КНДР отказались продолжать переговоры с Соединенными Штатами из-за нежелания Вашингтона выполнять требования Пхеньяна. По словам советника МИД Северной Кореи Ким Ке Квана, личные дружеские взаимоотношения между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом не повлияют на решение Пхеньяна о прекращении диалога.

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