Пекин, , 02:42 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму новому султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

В своей телеграмме председатель Си заявил, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, двусторонние отношения осуществили внушительный прорыв, благодаря которому страны стали стратегическими партнерами, а их отношения строятся на принципах взаимного доверия.

Си отметил, что придает огромную значимость развитию китайско-оманских отношений с выражает готовность работать вместе с султаном Хайсамом во имя выведения стратегического партнерства на новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Си Цзиньпин направил султану Хайсаму телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего султана Омана Кабуса бен Саида аль Саида.

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