Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Проводимая США кампания «удушения» Ирана приносит свои плоды, и Иран вынужден будет сесть за стол переговоров, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что кампания максимального давления работает, — отметил О'Брайен. — …Иран задушен, и у Ирана не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров».

Рассуждая о давлении на Иран, советник президента США заявил также о факторе протестующих. Тысячи иранцев, скандирующих на улице «Смерть диктатору!», несомненно оказывает давление на власти в Тегеране, уверен О'Брайен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности Вашингтона к ирано-американским переговорам без предварительных условий.

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