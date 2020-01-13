Пекин, , 02:37 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями новому лидеру Омана Султану Хайсаму бен Тареку Аль Саиду по случаю смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

От имени китайского правительства и китайского народа, а также от своего собственного имени Си выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной султана Кабуса и выразил искреннее сочувствие его семье и всему народу Омана.

Султан Кабус был прекрасным лидером Омана и внес огромный вклад в развитие Омана, также в обеспечение мира и стабильности на Ближнем востоке и в районе Персидского залива, заявил председатель Си в своем сообщении.

Назвав его старым другом, китайский лидер заявил, что султан Кабус осуществил позитивный вклад в развитие омано-китайских отношений и двустороннего стратегического партнерства между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омане был объявлен трехдневный траур в связи с кончиной султана Кабуса. Целый ряд политических лидеров разных стран выразили свои соболезнования в связи с его кончиной.

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