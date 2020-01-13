Ватикан, , 02:15 — REGNUM Бывший глава Римской Католической Церкви Бенедикт выступил за сохранение обета безбрачия для священников. С такой позицией экс-понтифик выступил в своей книге «Из глубины наших сердец», фрагменты которой были опубликованы французской газетой Le Figaro.

В своей книге Бенедикт называет целибат тысячелетней традицией католической церкви, имеющей «великое значение», поскольку именно эта традиция позволяет священнику сосредоточиться на своем призвании.

«Невозможно осуществить оба призвание (служение в Церкви и брак) одновременно», — говорится в книге.

Ранее, в октябре 2019 года, совет Римско-католических епископов Амазонии выступил с предложением разрешить женатым мужчинам из отдаленных районов становиться священниками. Отмечается, что в случае принятия папой Франциском этих предложений, может разрушиться многовековая традиция обязательного обета безбрачия для католических священнослужителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года папа римский Франциск заявил, что не намерен отменять обязательность целибата для священников. По его словам, безбрачие для католических священнослужителей является «даром Церкви».

Читайте ранее в этом сюжете: В католической Церкви не будет «добровольного целибата» — папа Франциск