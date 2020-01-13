Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Американский миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг готов тратить крупные суммы денег ради победы над действующим президентом США Дональдом Трампом на выборах в 2020 году. Об этом кандидат заявил в интервью агентству Reuters.

«Моя главная цель — избавиться от Дональда Трампа. Я трачу все свои средства, чтобы избавиться от Трампа», — заявил Блумберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее миллиардер Майкл Блумберг заявил, что поддержал бы кандидата Берни Сандерса на президентских выборах 2020 года, если бы тот был главным соперником Дональда Трампа. Отметим, что кандидаты в президенты от Демократической партии США неоднократно критиковали Блумберга за трату крупных сумм денег на свою предвыборную кампанию.

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