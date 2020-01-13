Вашингтон, 13 января 2020, 01:28 — REGNUM В Госдепе возмещены обстрелом авиабазы в Ираке и выражают надежду на скорое обнаружение виновных в инциденте. Об этом глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео написал на своей странице в Twitter.
Также, в своем сообщении он призывал власти Ирака «привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ».
На авиабазе находились военнослужащие США.
Как передавало ИА REGNUM, 12 января авиабаза «Балад» в Ираке, подверглась новому ракетному обстрелу.
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