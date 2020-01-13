Париж, , 00:57 — REGNUM В совместном заявлении лидеры ЕС президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратились к Ирану с призывом выполнять условия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

«Мы призываем Иран отменить все меры, несовместимые с соглашением», — говорится в заявлении глав ЕС.

Также, в совместном заявлении лидеры ведущих стран ЕС выразили готовность «вступить в диалог с Ираном на этой основе (соблюдения СВПД), чтобы сохранить стабильность в регионе».

Как передавало ИА REGNUM, 13 января в Пентагоне заявили, что не ждут новых ударов со стороны Ирана и готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий.

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