Париж, 13 января 2020, 00:57 — REGNUM В совместном заявлении лидеры ЕС президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратились к Ирану с призывом выполнять условия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.
Также, в совместном заявлении лидеры ведущих стран ЕС выразили готовность «вступить в диалог с Ираном на этой основе (соблюдения СВПД), чтобы сохранить стабильность в регионе».
Как передавало ИА REGNUM, 13 января в Пентагоне заявили, что не ждут новых ударов со стороны Ирана и готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий.
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