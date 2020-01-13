Пекин, , 00:53 — REGNUM Новым мэром города Нанкина в Китае стал Хань Лимин, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

Хань был избран мэром столицы китайской провинции Цзянсу города Нанкина на третьей сессии Нанкинского муниципального собрания народных представителей 16-го созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2019 года Госсовет КНР заменил ряд чиновников в министерстве финансов, Национальной энергетической администрации, Министерстве юстиции и прочих ведомствах.

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