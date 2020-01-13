Ашхабад, , 00:50 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани и президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» близ аэропорта Тегерана и гибелью всех находившихся на борту пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично туркменский лидер передал слова искреннего сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших.

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