Вашингтон, , 00:35 — REGNUM В министерстве обороны США не видят оснований для новых ударов по своим военным позициям на Ближнем Востоке со стороны Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканала CBS News.

«Мы не ожидаем каких-либо дальнейших атак», — сказал руководитель военного ведомства.

Более того, Эспер заявил о готовности к переговорам с Ираном «без каких-либо предварительных условий».

Как передавало ИА REGNUM, 3 января в Ираке в результате удара США был убит командующий иранского спецподразделения КСИР генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанёс ракетный удар по базам США на территории Ирака.

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