Краснодар, , 00:34 — REGNUM Полиция Краснодара проводит проверку сообщений об обстрелянных на улицах города животных, сообщил представитель управления МДВ по Краснодару Артем Коваленко, передает РИА Новости.

Сообщается, что в правоохранительных органах зарегистрировано два заявления: от 9 января об стрельбе по собакам на улице Озерной и от 10 января о стрельбе по кошкам в Прикубанском округе.

«Материал зарегистрирован, им начинают заниматься, — сообщил Коваленко. — …По кошке, которая на Дзержинского, у нас заявлений нет».

Между тем, в социальных сетях распространяется информация о найденной в конце недели на улице Дзержинского кошке. Сообщается, что в раненом животном ветеринары обнаружили 11 пуль. В комментариях к сообщению, ветеринар сообщила о том, что днем ранее была госпитализирована собака, в теле которой медики насчитали около сотни дробинок.

Напомним, с 1 января вступила в действие новая редакция закона «Об ответственном обращении с животными», согласно которой отстрел бездомных животных запрещен. В отношении обнаруженных в городской среде кошек и собак без хозяев будет действовать схема «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания».